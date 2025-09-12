Acquisti online col trucco, scattano tre arresti a Catania

La polizia postale di Catania, su richiesta della Procura, ha arrestato tre persone per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e sostituzione di persona. Sebastiano Massimiliano Finocchiaro, 43 anni, Mario Nicolosi, 40 anni, e Paolo Spina, 30 anni, tutti catanesi, sono finiti ai domiciliari.

L’indagine ha preso avvio dopo la denuncia del titolare di un’azienda catanese di logistica e trasporti, che riferiva come ignoti, mediante loghi contraffatti, falsi indirizzi di posta elettronica e telefonate ingannevoli, avessero inviato numerosi ordini di acquisto di merce varia a fornitori e produttori terzi con sede in Sicilia, nel nord Italia e in un caso anche in Spagna, utilizzando il nome della società, molto conosciuta e con sede alla zona industriale del capoluogo etneo inducendoli così a consegnare merce per decine di migliaia di euro presso depositi e aree commerciali indicati, di volta in volta, dai truffatori. Complessivamente, il danno alle varie aziende è stimato in oltre 300 mila euro, senza tener conto di altre ditte cadute nel raggiro e ancora ignare di essere state truffate.