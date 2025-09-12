Da tre anni si fingeva poliziotto per cercare di salvare la compagna tossicodipendente: arrestato a Catania

Per restare vicino alla compagna con problemi di tossicodipendenza si è finto poliziotto. Scoperto, è stato denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. E’ accaduto a Catania dove un 41enne siracusano è stato segnalato agli agenti dai medici del pronto soccorso dell’ospedale San Marco insospettiti dai suoi strani e concitati atteggiamenti.
L’indagato aveva sostenuto di appartenente alle forze dell’ordine e di volere assistere la sua donna che nei giorni precedenti era stata sottoposta a Tso e poi ricoverata nel reparto di psichiatria. Con fare alterato e indossando una maglietta col logo della Polizia ha cercato di convincere gli operatori a farlo entrare in reparto. I sanitari, non credendogli, hanno chiamato la polizia.
Identificato, il 41enne è stato perquisito: nella tasca dei pantaloni aveva un tirapugni che è stato immediatamente sequestrato, oltre a tre finti tesserini della Polizia con la sua foto. In auto aveva nascosto un lampeggiante. Nella sua abitazione sono poi stati trovati attestati di partecipazione a corsi, effigi e timbri vari della Polizia falsificati e persino una pistola a salve.
A quel punto il 41enne ha confessato, sostenendo che ormai da anni aveva iniziato a contraffare i distintivi per fingersi un appartenente alle forze dell’ordine allo scopo di aiutare la
compagna, tossicodipendente, a smettere di assumere droghe. L'uomo ha raccontato anche che, in alcune occasioni, cercandola tra le vie della città, sarebbe andato in diverse piazze di
spaccio, qualificandosi come poliziotto.
Caricamento commenti
Commenta la notizia