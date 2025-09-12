La Commissione antimafia a Catania, Colosimo: «Strappare i giovani dai contesti mafiosi»

Puntano sul protocollo «Liberi di Scegliere», il progetto che ha l’obiettivo di aiutare i giovani che vivono in contesti di criminalità organizzata ad affrancarsi dalle logiche mafiose, la presidente dell’Antimafia nazionale, Chiara Colosimo, e il procuratore di Catania Curcio. Il magistrato e la politica hanno preso parte a una conferenza stampa organizzata in Comune dopo le audizioni del sindaco e dei vertici della magistratura e delle forze dell’ordine, svolte dalla Commissione nella città etnea.

«Vogliamo trasformare il protocollo «Liberi di scegliere in un progetto di legge, perché i numeri sono incoraggianti». - ha spiegato Colosimo - visto che in tre anni e mezzo vi hanno aderito 12 donne e 70 minori». «Noi riteniamo che parallelamente alle indagini penali che si vanno svolgendo, proprio l’iniziativa 'Liberi di sceglierè consentirà un intervento anche direttamente sulle famiglie criminogene», ha spiegato Curcio. «Se noi ci accorgiamo che in una famiglia si confeziona lo stupefacente alla presenza dei bambini - ha aggiunto - si tengono le pistole sul tavolo o si spaccia sempre davanti ai più piccoli, lasciando stare i casi in cui i bambini vengono direttamente 'utilizzatì per attività criminali, è necessario intervenire, a prescindere da ogni

conseguenza penale, secondo il modello del giudice Di Bella (il magistrato che ha emesso provvedimenti di allontanamento dei minori dalle famiglie ndr) che è efficace e che noi sosteniamo

fortemente».