L’ex rettore dell'Ateneo di Catania Basile condannato per concussione

L’ex rettore di Catania, Francesco Basile, è stato condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, a due anni e dieci mesi di reclusione per concussione e tentata concussione e assolto dall’accusa di corruzione. Come pena accessoria, il professore è stato interdetto, in perpetuo, dai pubblici uffici e incapace a contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, e al pagamento di 3.000 euro al Fondo unico giustizia. E’ la sentenza emessa dal gup nel processo celebrato col rito abbreviato, che, così come aveva chiesto il pm Fabio Regolo, ha assolto dalle stesse contestazioni l’ex assessore ai Grandi eventi del Comune di Catania, Barbara Mirabella, che il 22 settembre del 2022, per quest’inchiesta, fu posta agli arresti domiciliari nel pieno della campagna elettorale delle Regionali in cui era candidata per FdI, da cui si ritirò.

Al centro del procedimento l’organizzazione di un importante congresso medico che si tenne nel 2021 e il pagamento dai vertici di una società che lo organizzava di fatture per prestazioni ritenute non necessarie.