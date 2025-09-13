Catania, un ristoratore mette il gps negli ombrelloni per capire chi li ruba: li ritrova in un altro bar

Aveva subito nel passato il furto di alcuni ombrelloni posizionati in strada davanti la sua attività commerciale: per questo motivo la titolare di una enoteca nei pressi di via Etnea a Catania ha pensato di far installare dei dispositivi localizzatori gps all’interno degli ombrelloni del suo negozio. Così, all’ennesimo episodio di furto, la donna è stata in grado di individuare la posizione dell’ombrellone, che la polizia ha localizzato in un chiosco-bar nei pressi di piazza Stesicoro. Gli agenti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione. L’ombrellone è stato restituito alla legittima proprietaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire all’identità dell’autore del furto.