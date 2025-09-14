Catania, casa trasformata in deposito della droga: sequestrati 12 chili VIDEO

I carabinieri di Catania, con una squadra dedicata e specializzata nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa, hanno trovato e sequestrato oltre 12 chili di sostanze stupefacenti, già confezionate, tra marijuana, hashish, cocaina e derivati della cannabis e sostanze allucinogene in un appartamento nel quartiere Borgo.

Il sequestro ha confermato l’utilizzo del piccolo appartamento come base logistica e centro di smistamento delle sostanze stupefacenti destinate al mercato cittadino. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili dell’attività illecita.