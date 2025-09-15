Oltre un chilo di marijuana e hashish in auto: scatta l’arresto per un catanese

È stato sorpreso con la droga in auto e arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio. Si tratta di un trentunenne catanese, già noto alle forze dell’ordine, fermato in via De Branca dagli agenti delle volanti.

All’interno della vettura i poliziotti hanno trovato una borsa frigo con 30 dosi di marijuana, oltre a un’altra busta contenente 12 involucri di hashish e 6 di marijuana per un peso complessivo di circa 210 grammi. Addosso all’uomo sono stati inoltre rinvenuti oltre 1.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il passeggero che era con lui, risultato estraneo ai fatti, ha confermato agli agenti di aver chiesto solo un passaggio. Dopo gli accertamenti , il trentunenne è stato posto agli arresti domiciliari.