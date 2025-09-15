Rapinatore seriale incastrato dalle telecamere, arrestato a Catania VIDEO

La polizia di Stato di Catania ha eseguito, su delega della Procura di Catania, ha arresto un uomo di un uomo di 38 anni S.V. (le sue iniziali).
Secondo le accuse raccolte, sarebbe l’autore di più rapine, commesse impugnando un taglierino. Una sarebbe stata compiuta la sera del 10 gennaio 2025, in un esercizio commerciale. Analogo episodio si registrava il giorno successivo, alla stessa ora, quando l’indagato si rendeva responsabile di analoga rapina ai danni di un altro esercizio commerciale, dove – dietro la minaccia di un taglierino – costringeva un dipendente ad aprire la cassa, impossessandosi del denaro contante custodito all’interno.
La mattina del 12 gennaio, secondo le ricostruzioni fornite, un uomo armato di taglierino faceva ingresso all’interno di un supermercato, intimando ad un dipendente di consegnare il denaro contenuto nella cassa. Nell’occasione, tuttavia, quest’ultimo riusciva a mettere in fuga l’autore del reato che, a piedi e con il taglierino in mano, si allontanava dall’esercizio commerciale.
Le tempestive attività svolte dal personale della sezione Falchi della squadra mobile – basate sulla visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali interessati – permettevano di attribuire all’uomo la responsabilità in ordine alla commissione delle plurime condotte delittuose sopra descritte.
Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero titolare del relativo fascicolo d’indagine, ha quindi disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
