Catania, arrestato due volte in 4 giorni per spaccio: dai domiciliari passa in carcere

Era già finito in manette per spaccio, ma dopo appena quattro giorni dai domiciliari è stato sorpreso di nuovo con la droga. Protagonista della vicenda un trentaseienne di Catania, arrestato due volte in meno di una settimana dagli agenti della Squadra Mobile.

La prima operazione è scattata in piazza Carlo Alberto, durante un servizio di osservazione contro lo spaccio disposto dalla sezione contrasto al crimine diffuso. I poliziotti hanno notato un sospetto scambio tra due uomini, uno a piedi e l’altro in auto. Alla vista degli agenti il conducente ha tentato di fuggire, gettando uno zaino dal finestrino, ma è stato subito bloccato.

Dalla perquisizione del veicolo e dal recupero dello zaino sono saltati fuori 30 grammi di cocaina, 590 grammi di marijuana divisi in 73 bustine, 30 grammi di hashish in tre vasetti e oltre 280 euro in contanti. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo era stato posto ai domiciliari.

Quattro giorni dopo, però, i poliziotti lo hanno sorpreso a bordo di un’altra auto in via Sangiuliano, anche se ufficialmente doveva trovarsi a casa. Anche in questo caso aveva con sé droga pronta per lo spaccio: 26 grammi di cocaina suddivisi in 27 dosi, 40 grammi di hashish in piccoli contenitori e 370 grammi di marijuana in 41 bustine sigillate.