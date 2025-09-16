Catania, si presenta come una finta escort e gli estorce denaro: denunciato un diciannovenne

Un turista ventitreenne in vacanza a Catania è finito nella trappola di un finto annuncio online: dietro il profilo di una escort, infatti, si nascondeva un diciannovenne di Belpasso, poi denunciato dai Carabinieri per estorsione.

Il giovane aveva prenotato un incontro tramite una piattaforma di incontri e invitato la presunta escort nel bed & breakfast dove alloggiava. All’appuntamento si è presentato con un complice che pretendeva di restare in camera. Al rifiuto del turista, i due lo hanno minacciato chiedendogli 500 euro in più rispetto ai 100 pattuiti.

Spaventato dalle pressioni, il ragazzo ha consegnato i contanti e ha effettuato anche un bonifico ma, subito dopo, si è rivolto ai carabinieri dell'aeroporto di Fontanarossa. L’indagine, basata sull’analisi dei movimenti bancari e delle piattaforme digitali, ha permesso di identificare il falso profilo e risalire al presunto autore, riconosciuto dalla vittima, che è stato denunciato.