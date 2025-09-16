Rissa tra stranieri a Caltagirone: grave un uomo della Sierra Leone, arrestato un ghanese

Lite tra stranieri finita nel sangue a Caltagirone. Un cittadino del Ghana di 28 anni ha accoltellato più volte un trentaseienne originario della Sierra Leone, che adesso si trova ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale della città, in prognosi riservata.

L’aggressione è avvenuta in pieno centro storico, in via Taranto, nel corso di una lite scoppiata per futili motivi. Dopo l’accoltellamento l’uomo si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e bloccato dalla squadra speciale formata dagli agenti del commissariato di Caltagirone.

Il ventottenne ghanese, irregolare sul territorio nazionale e già con precedenti penali per lesioni personali, è stato trovato nascosto in un appartamento. Durante la perquisizione, la polizia ha rinvenuto anche cocaina. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio.