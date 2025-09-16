Si è dimesso il direttore sanitario dell'Asp di Catania, è indagato per abusi sessuali

Si è dimesso da direttore sanitario dell’Asp di Catania, per motivi personali, Giuseppe Reina, 63 anni, che era stato sospeso dall’incarico perché indagato per violenza sessuale. La notizia è confermata dall’Asp che ne ha «preso atto».

Secondo l’accusa, Reina, quando era primario di un reparto nell’ospedale di Paternò, avrebbe tenuto «comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali da personale femminile della struttura» forte del suo ruolo gerarchico, anche «durante i turni di lavoro». Il gip ha ravvisato gravi indizi per uno solo dei diversi casi contestati dalla Procura, quello ai danni di una collega medico chirurgo che «avrebbe costretto a subire atti sessuali». Ieri (15 settembre) sentito dal gip Fabio Di Giacomo Barbagallo per l’interrogatorio di garanzia, alla presenza del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita, Reina, secondo i suoi difensori - gli avvocati Enzo Mellia, Rosario Pennisi e Orazio Consolo - ha «risposto tutte le domande con coerenza». I legali hanno parlato anche di «una genesi anomala nell’inchiesta».