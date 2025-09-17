Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Muore a 29 anni in un incidente stradale a Catania, aperta un'inchiesta

Lo scooter che guidava è stato trovato a terra e la donna a poca distanza dal mezzo. È deceduta al suo arrivo al Cannizzaro

Silvia Gulisano, la vittima
Una ventinovenne, Silvia Gulisano, che lavorava per i servizi dell’Asp, è morta stamattina in un incidente stradale avvenuto sulla circonvallazione di Catania. Lo scooter che guidava è stato trovato a terra in viale Marco Polo e la donna a poca distanza dal mezzo. Soccorsa da personale del 118, è morta poco dopo il suo arrivo all’ospedale Cannizzaro per gli esiti di un grave trauma cranico.

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta sulla morte di Silvia Gulisano. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e disporrà l’autopsia e delegato le indagini alla polizia locale che dovrà chiarire le cause dell’incidente. Secondo una ricostruzione degli investigatori, infatti, ci sarebbe stato un altro veicolo coinvolto. Se questo fosse confermato l’inchiesta virerebbe sull’ipotesi di reato di omicidio stradale e omissione di soccorso.

