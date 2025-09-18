Catania, appartamento a fuoco dopo rito satanico: anziano denunciato per incendio doloso

Per praticare un rito satanico avrebbe acceso dei fuochi all’interno della propria abitazione, in un condominio di Catania, ma la situazione sarebbe degenerata rapidamente e nella casa è divampato un pericoloso incendio. Agenti del commissariato Borgo Ognina e i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell’appartamento dove c'era un settantunenne, in grande difficoltà per il fumo inalato. I poliziotti lo hanno soccorso e lo hanno accompagnato sul pianerottolo, in condizioni di forte disorientamento, ma senza ferite. Una volta domato l’incendio, gli agenti hanno ispezionare la casa, al cui interno c'erano sette bombole di gas.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziano avrebbe acceso il fuoco per praticare un rito satanico, ma, per cause ancora da accertare, la situazione gli sarebbe sfuggita di mano, tanto da causare il pericoloso incendio. L’uomo avrebbe sparso dentro casa del liquido infiammabile, che avrebbe determinato l’innesco del rogo, potenzialmente in grado di provocare un’esplosione per la presenza delle bombole di gas. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno avvolto parte della casa, mettendo in pericolo l'uomo, che dopo essere stato soccorso è stato trasferito in ospedale.