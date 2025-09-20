Catania, lite tra stranieri finisce nel sangue: diciannovenne in carcere per tentato omicidio. IL VIDEO

Un diciannovenne straniero è stato arrestato a Catania con l’accusa di tentato omicidio aggravato dopo avere colpito con diverse coltellate un connazionale durante una lite scoppiata in via Gambino, nei pressi di un ristorante. La vittima, ferita alla testa e al collo, è stata soccorsa in codice rosso e trasferita all’ospedale Garibaldi Centro, dove resta ricoverata.

L’aggressione è avvenuta a mezzogiorno del 17 settembre e l’autore si era dato alla fuga, liberandosi del coltello gettandolo in una grata. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e quelle registrate da un passante hanno permesso agli investigatori di ricostruire i movimenti del giovane e di identificarlo.

Dopo ore di ricerche, il diciannovenne si è presentato nei pressi della Questura tentando di depistare gli agenti, sostenendo di essere stato lui la vittima di un’aggressione. Nello zaino che portava con sé, però, i poliziotti hanno trovato gli abiti ancora sporchi di sangue indossati al momento dell’accoltellamento.