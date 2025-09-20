Ramacca, scoperta piantagione di cannabis tra gli agrumi: un arresto

Ventiquattro piante di canapa indiana, alte quasi un metro e appena irrigate, sono state scoperte dai carabinieri dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia in un fondo agricolo di contrada Giglio e Buonconsiglio, a Ramacca.

A coltivarle sarebbe stato un uomo di 33 anni, sorpreso dai militari mentre si trovava nel terreno con il suo cane. Nel corso delle verifiche, i carabinieri hanno trovato anche alcuni grammi di marijuana sul davanzale di una casa rurale. L’uomo è stato arrestato in flagranza e il Gip ha convalidato il provvedimento.