Caltagirone, i detenuti aprono le celle: sventato tentativo di rivolta in carcere

Caltagirone, i detenuti aprono le celle: sventato tentativo di rivolta in carcere

Una veduta esterna del carcere di Caltagirone (Catania), dove si svolge l'udienza di convalida del fermo di Mamadou Kamara, il diciottenne ivoriano accusato nel duplice omicidio di Vincenzo Solano, 68 anni e di sua moglie Mercedes Ibanez, di 70, assassinati il 30 agosto scorso durante una rapina nella loro villa di Palagonia, 2 settembre 2015. ANSA/ DOMENICO TROVATO

Tentativo di rivolta sventato nel carcere di Caltagirone. A renderlo noto è Giuseppe Zabatino, vice segretario regionale del sindacato F.S.A. CNPP/SPP, che parla di «una polveriera pronta a esplodere».

Secondo quanto riferito, tutto è nato dopo un colloquio tra un detenuto e alcuni agenti: rientrato in reparto, l’uomo avrebbe incitato gli altri alla rivolta. La polizia penitenziaria è intervenuta subito, ma approfittando del caos un altro detenuto è riuscito a entrare nel box della consolle aprendo più celle e la porta di sbarramento della sezione, consentendo a diversi carcerati di riversarsi nei corridoi.

L’arrivo tempestivo di rinforzi ha permesso di sedare i disordini in tempi rapidi e di ristabilire l’ordine. Sono stati informati i superiori uffici ministeriali e il sindacato auspica il trasferimento immediato dei responsabili.

Zabatino ha espresso «plauso a tutti gli operatori intervenuti per l’elevato profilo professionale» e ha chiesto «un intervento urgente dell’amministrazione penitenziaria per garantire sicurezza e dignità lavorativa agli agenti, costretti a operare in condizioni di organico ridotto».

