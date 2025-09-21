Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Catania, evade dai domiciliari per scassinare un'auto: inseguito e arrestato

La polizia di Stato ha arrestato in flagranza un quatantunenne tunisino sorpreso mentre tentava di scassinare un’auto parcheggiata nei pressi di piazza della Repubblica a Catania. L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio da parte di una volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. L’allarme di un veicolo in sosta ha attirato l’attenzione degli agenti, che, avvicinandosi, hanno notato l’uomo intento a rompere i finestrini con un frangivetro. Accortosi della presenza della polizia, il sospettato è fuggito lungo corso Sicilia verso piazza Stesicoro, abbandonando l’attrezzo usato per il tentato furto.

I poliziotti hanno immediatamente inseguito l’uomo, mantenendolo costantemente sotto osservazione e informando la sala operativa per allertare le altre pattuglie in zona. Dopo un breve inseguimento, il fuggitivo è stato bloccato, prima che riuscisse a salire su un autobus per dileguarsi. Durante l’arresto ha opposto resistenza, cercando di divincolarsi e colpendo i poliziotti con calci, ma è stato immobilizzato. È stato quindi arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Portato negli uffici della polizia scientifica per il fotosegnalamento e gli accertamenti di rito, l’uomo ha fornito false generalità, dichiarando di chiamarsi “Muhammad Alì”, come il celebre pugile. Le verifiche hanno invece permesso di accertare la sua vera identità: l'uomo era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione del fratello per altri reati.

Per questo motivo è stato denunciato anche per evasione e falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità personale. Dell’arresto è stato informato il pubblico ministero di turno, che ha disposto la custodia dell’uomo nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.

