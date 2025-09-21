Catania, ispezioni antidroga nel «palazzo di cemento» a Librino: arrestato un ventenne con 226 grammi di marijuana

Nel contesto delle operazioni antidroga, i carabinieri del Nucleo operativo di Catania Fontanarossa hanno effettuato un controllo mirato nel “palazzo di cemento” di viale Moncada, nel quartiere Librino, area nota come roccaforte dello spaccio. Durante l’ispezione dei pianerottoli, i militari hanno notato un giovane al terzo piano che, alla loro vista, ha cercato di fuggire per le scale. Il tentativo è risultato vano: il ventenne, residente nello stesso quartiere, è stato subito bloccato e sottoposto a perquisizione.

Nel marsupio che portava a tracolla, i carabinieri hanno trovato due buste sottovuoto contenenti infiorescenze di marijuana, per un peso complessivo di 226 grammi. Il ritrovamento ha spinto gli investigatori a proseguire i controlli, estendendo la perquisizione alla sua abitazione. Qui sono stati rinvenuti materiali per il confezionamento delle dosi e 500 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti probabile provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.