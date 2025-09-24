Confisca definitiva da 13 milioni a imprenditore siciliano: allo Stato 56 immobili e auto di lusso

Un patrimonio milionario accumulato tra Sicilia ed Emilia-Romagna e, secondo gli investigatori, frutto di pressioni mafiose. La guardia di finanza di Bologna, con il supporto dei colleghi di Catania e il coordinamento dello Scico, ha eseguito una confisca definitiva di beni per oltre 13 milioni di euro nei confronti di Salvatore Randone, imprenditore siciliano di 67 anni, residente a Rimini e ritenuto vicino al clan Nicotra di Misterbianco.

Il provvedimento, emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bologna ed ora divenuto definitivo dopo la sentenza della Cassazione, sancisce l’acquisizione al patrimonio dello Stato di un imponente complesso di beni: 56 immobili tra fabbricati e terreni nelle province di Bologna e Catania, 9 autoveicoli, 22 rapporti bancari, 11 quote societarie, 100 azioni del Credito Etneo e 6 polizze di pegno.

Randone, attivo nel settore delle costruzioni e della lavorazione dei metalli, aveva costituito una fitta rete di società intestate formalmente a familiari ma di fatto da lui stesso gestite, stratagemma con cui avrebbe cercato di occultare la reale disponibilità patrimoniale. Un tenore di vita e un volume di ricchezze che, secondo gli investigatori, erano del tutto sproporzionati rispetto alle fonti di reddito dichiarate.