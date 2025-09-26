L'accesso illegale alle pay-tv, maxi operazione a Catania: 8 arresti

Otto persone sono state poste agli arresti domiciliari dalla polizia nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Catania su un’associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di palinsesti televisivi ad accesso condizionato (pay-tv) a cui è contestata anche l’ ccesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. Gli arrestati sono ritenuti il «vertice del mercato illegale dello streaming italiano». Il giro scoperto avrebbe generato un profitto, da 10 milioni di euro, ma il danno stimato è in oltre 30 milioni. L’operazione ha fatto luce sul 70% dello streaming illegale nazionale, pari a oltre 900.000 utenti.

Gli arrestati sono residenti a Catania, Siracusa, Roma, Brescia e all’estero. L’indagine, che la Procura ha potuto sviluppare grazie all’apporto del cento operativo per la sicurezza cibernetica di Catania, con il cordinamento del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica di Roma, è sviluppo dell’operazione di contrasto al cybercrime «Gotha» del 2022 coordinata dalla Dda etnea che portò all’esecuzione di oltre 70 perquisizioni in Italia.