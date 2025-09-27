Catania, il volto del sindaco Trantino su una torta tagliato con una spada: denuncia e solidarietà

Un uomo prende una spada e infilza ripetutamente una torta con le candeline accese e con, riprodotta, l’immagine del volto del sindaco di Catania, Enrico Trantino, mentre più persone cantano «tanti auguri a te» e insultano il primo cittadino. È il contenuto di un video postato sui social che è stato poi rimosso, ma non prima che fosse segnalato alla vittima che ha denunciato l’episodio alla polizia postale di Catania, che ha già identificato l’uomo che con la spada infilzava la torta e gli altri partecipanti.

Enrico Trantino nei mesi scorsi era stato apostrofato con parole pesanti da un cittadino che, con un video sui social, aveva minacciato di prenderlo a colpi di casco dopo che i vigili urbani avevano messo le ganasce alla sua auto parcheggiata davanti al Policlinico di via Santa Sofia. Anche in quel caso il sindaco ha denunciato.

Dal presidente della Regione, Renato Schifani, che ha sentito telefonicamente Trantino, è arrivata «solidarietà e vicinanza» al sindaco etneo. E anche l'Anci Sicilia esprime la massima solidarietà: «Episodi di questo tipo - hanno dichiarato Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale - destano forte preoccupazione perché contribuiscono ad alimentare un clima allarmante, nel quale, oltre ai noti problemi di sicurezza urbana, i sindaci risultano sempre più sovraesposti all’opinione pubblica, anche attraverso l'utilizzo incontrollato dei social media. È urgente una riforma normativa che contrasti con decisione gli attacchi via social nei confronti delle pubbliche istituzioni, affinché venga tutelata la dignità e la sicurezza di chi le rappresenta».