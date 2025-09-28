Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Flotilla per Gaza, partite da Catania altre dieci navi con 60 attivisti a bordo

A flotilla of boats leaves the port of San Giovanni Li Cuti in Catania, Sicily, southern Italy, 27 September 2025. The Freedom Flotilla Coalition (FFC) and Thousand Madleens to Gaza (TMTG) announced the launch of a flotilla to Gaza of 10 boats from Catania, with dozens on board.ANSA/ORIETTA SCARDINO

Una «flottiglia della libertà» composta da una decina di navi umanitarie, con a bordo circa 60 persone di 15 nazionalità diverse, tra cui alcuni parlamentari francesi, è salpata ieri sera dal porto di Catania per «rompere l’illegale blocco israeliano di Gaza».

Questa nuova flottiglia, lanciata dalla Freedom Flotilla Coalition (FFC) e da Thousand Madleens to Gaza (TMTG), la cui partenza è stata ritardata di alcuni giorni, dovrebbe raggiungere le navi della Global Sumud Flotilla, che hanno iniziato a lasciare Catania il 13 settembre e si trovano al largo di Creta.

«La FFC e la TMTG sono in viaggio verso Gaza! I nostri obiettivi sono chiari: rompere l’assedio illegale e mortale di Gaza da parte di Israele, aprire un corridoio marittimo per porre fine al bisogno di aiuti umanitari, unire i cittadini di tutto il mondo e richiedere un passaggio sicuro per tutte le flottiglie che contestano e affrontano i crimini di guerra di Israele mentre i nostri governi lasciano fare» hanno scritto gli organizzatori su Telegram. Durante una conferenza stampa prima della partenza, hanno spiegato che trasportano «forniture mediche, generi alimentari secchi e materiale scolastico».

«Non ci fermeremo, qualunque cosa accada» ha dichiarato Tan Safi, portavoce della Freedom Flotilla Coalition (FFC), dopo aver ricordato i precedenti tentativi di navi umanitarie di raggiungere Gaza.

