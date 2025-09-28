Ventisette chili di cocaina nascosta sotto i sedili, arrestato un 46enne sulla Messina-Catania

Ventisette chili di cocaina nascosti sotto il sedile dell'auto. Un cittadino albanese, classe 1978, è stato arrestato dalla Polizia di Stato poiché colto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente. L’operazione è stata condotta dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Catania nell’ambito di un’attività mirata alla repressione delle forme di illegalità diffuse nel capoluogo etneo e nell’hinterland.

Durante un posto di controllo lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, nei pressi del casello di San Gregorio, gli agenti hanno fermato una Renault Scenic grigia con a bordo l’uomo. Insospettiti dall’atteggiamento insofferente del conducente e dalle sue dichiarazioni giudicate poco plausibili, i poliziotti hanno proceduto a una perquisizione personale e del veicolo.

Gli agenti sotto i sedili anteriori dell’auto hanno scoperto un vano occulto. All'interno c'erano 24 panetti di cocaina, per un totale di 27,60 chilogrammi. In particolare, 7 panetti, con logo “Bugatti”, contenenti cocaina, del peso di 1,150 kg ciascuno, per un ammontare complessivo di 8,05 kg, e 17 panetti, con logo “Boss”, contenenti sempre cocaina, del peso 1,150 kg ciascuno, per un ammontare complessivo di 19,55 kg, Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato l’autovettura e due smartphone in uso all’uomo.