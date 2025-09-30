Mascali, donna precipita dal secondo piano mentre pulisce i vetri: è grave

Una donna di 55 anni, sarebbe precipitata dal secondo piano di uno stabile di Mascali, per cause accidentali. Lotta tra la vita e la morte all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata trasportata in elisoccorso.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, la donna di 55 anni, questa mattina, poco prima delle 13 in via della Contra, a Mascali, mentre si trovava in cima a una scala intenta a pulire i vetri della propria abitazione, avrebbe perso improvvisamente l’equilibrio e precipitando nel vuoto dal secondo piano, si sarebbe schiantata al suolo.

Scattati immediatamente i soccorsi, i sanitari hanno subito constatato le critiche condizioni della vittima dell’incidente e richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato la vittima in condizioni critiche all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è attualmente ricoverata.

Sul posto sono subito intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.