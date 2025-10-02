Catania, droga in frigo e razzi nel ripostiglio: venticinquenne finisce ai domiciliari

Due borsoni pieni di marijuana e perfino due razzi custoditi in un ripostiglio. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia in un’abitazione della zona di Picanello, durante un servizio straordinario di controllo disposto dalla questura di Catania per prevenire e contrastare episodi di criminalità diffusa.

L’operazione è stata condotta dagli uomini delle volanti e della squadra cinofili. Insospettiti da alcuni movimenti nei pressi di un’abitazione di via Galatioto, i poliziotti hanno fermato un ragazzo di 25 anni che, all’apertura della porta, è stato subito individuato dai cani antidroga Maui e Ares.

Il giovane ha consegnato spontaneamente una bustina con 8 grammi di marijuana, nel tentativo di evitare ulteriori controlli. Ma la perquisizione domiciliare ha rivelato un quadro ben diverso: in un ripostiglio sono stati trovati due borsoni con 110 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Nella stessa stanza anche due razzi detenuti senza alcuna autorizzazione.