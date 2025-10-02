Catania, entra alle Poste con un coltello ma i dipendenti lo fermano: arrestato

Con il volto scoperto e un coltello da cucina in mano, ha provato a farsi consegnare il denaro all’interno di un ufficio postale del centro di Catania. Ma i dipendenti non si sono lasciati intimidire e hanno opposto resistenza, impedendo al rapinatore di aprire le casse. Così l’uomo, un catanese di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, è fuggito a mani vuote.

La segnalazione immediata alla sala operativa ha consentito agli agenti della sezione antirapine della Squadra mobile di avviare subito le indagini. Raccolti elementi utili all’identificazione, i poliziotti hanno ricostruito le vie di fuga e individuato in breve tempo uno scooter con a bordo un uomo le cui caratteristiche coincidevano con quelle del rapinatore.

Fermato e controllato, il trentaseienne è stato trovato ancora in possesso del coltello usato per minacciare i dipendenti. Arrestato per tentata rapina, dopo la convalida del fermo il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.