Rapine violente in provincia di Catania, scattano sette misure cautelari

I carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia e delle unità cinofile del Nucleo di Nicolosi, stanno dando esecuzione dall’alba a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 indagati. Per 6 di loro il gip ha disposto il carcere, mentre un indagato ha avuto il beneficio dei domiciliari.

L’inchiesta della procura etnea ipotizza a vario titolo reati che vanno dall’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, alla rapina aggravata, lesioni personali, possesso di segni distintivi contraffatti e alla detenzione e porto illegale di armi e oggetti atti a offendere.

L’indagine abbraccia un arco temporale che va da novembre 2024 a giugno scorso ed è stata delegata ai militari dell’Arma del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa.