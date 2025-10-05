Caltagirone, un centro scommesse chiuso per sette giorni: era un ritrovo di pregiudicati

La polizia ha disposto la sospensione per sette giorni dell’attività di un centro scommesse a Caltagirone, ritenuto abituale punto di ritrovo per persone con precedenti penali. Il provvedimento, è stato notificato al titolare dagli agenti che hanno apposto i sigilli.

La misura è arrivata dopo numerosi controlli effettuati in un ampio arco di tempo. In diverse occasioni, i poliziotti hanno riscontrato la presenza nel locale di soggetti già noti alle forze dell’ordine per reati contro la persona, il patrimonio e altri delitti considerati di particolare allarme sociale.

Una presenza costante, non occasionale, che secondo la polizia ha finito per trasformare il centro scommesse in un luogo potenzialmente pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza: per questo è stata disposta la chiusura temporanea per una settimana.