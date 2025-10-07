Cade dal sottotetto di un capannone: operaio di Misterbianco in gravi condizioni

È in gravi condizioni l’operaio che ieri mattina intorno alle 9 è caduto da un sottotetto di un capannone di viale Aldo Moro a Misterbianco, nel Catanese. La caduta sarebbe avvenuta da un’altezza di circa sette metri mentre stava eseguendo dei lavori, riportando a seguito della caduta una ferita al cranio.
Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa dell’ospedale Garibaldi Centro, dove l’uomo è stato in seguito portato in condizioni piuttosto critiche, in prognosi riservata dopo aver riportato un trauma cranico. Comuqnue al momento non sarebbe in pericolo di vita.
Caricamento commenti
Commenta la notizia