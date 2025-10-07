Cade dal sottotetto di un capannone: operaio di Misterbianco in gravi condizioni

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
È in gravi condizioni l’operaio che ieri mattina intorno alle 9 è caduto da un sottotetto di un capannone di viale Aldo Moro a Misterbianco, nel Catanese. La caduta sarebbe avvenuta da un’altezza di circa sette metri mentre stava eseguendo dei lavori, riportando a seguito della caduta una ferita al cranio.

Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa dell’ospedale Garibaldi Centro, dove l’uomo è stato in seguito portato in condizioni piuttosto critiche, in prognosi riservata dopo aver riportato un trauma cranico. Comuqnue al momento non sarebbe in pericolo di vita.

