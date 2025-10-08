Catania, la telecamera dell'auto riprende il ladro: arrestato

È stato immortalato dalle immagini della dash cam di un’auto in sosta mentre rubava zaini e borse lasciati da un turista polacco in una macchina parcheggiata lungo viale Kennedy. Il ladro, un 39enne catanese, è stato subito riconosciuto, visti i suoi precedenti penali, dalla polizia, intervenuta dopo la richiesta d’aiuto della vittima. Il turista, tornato a riprendere l’auto, non ha più trovato gli effetti personali e ha chiesto aiuto agli agenti che hanno notato che la macchina parcheggiata dietro a quella della vittima aveva una dash cam montata sul parabrezza. Contattato il proprietario ed acquisite le immagini, i poliziotti hanno visto il volto dell’autore del furto e la targa dell’auto a bordo della quale si era dileguato.

In questo modo, è stato possibile ricostruire gli spostamenti effettuati dell’autovettura e riuscire a individuarla in movimento in via Plebiscito. Non appena il conducente, un catanese di 34 anni, si è accorto della presenza dei poliziotti ha compiuto una manovra azzardata, tamponando l’auto di servizio per poi accelerare bruscamente nel tentativo di fuggire tra le vie del quartiere San Cristoforo. A bordo c’era anche un altro uomo. Entrambi sono stati arrestati.