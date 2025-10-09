Barche ancorate senza autorizzazione, 23 sequestri ad Aci Trezza VIDEO

La Procura di Catania ha disposto il sequestro di 23 imbarcazioni illegittimamente ancorate nel porto di Aci Trezza. Soltanto in un caso si è riusciti a risalire al proprietario, perchè si trattava di una barca da pesca iscritta nei registri dell’ufficio marittimo.

Capitaneria di porto e polizia, grazie al supporto di un’azienda specializzata nel recupero dei natanti, hanno proceduto alla rimozione. Al termine della attività il porto di Aci Trezza, sia quello nuovo che lo scalo di alaggio, è stato restituito alla collettività che per anni non ha potuto usufruire della zona di demanio marittimo.