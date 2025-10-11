Scontri sulla A2 tra i tifosi del Catania e della Casertana con lanci di pietre e fumogeni

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Autostrada bloccata nei pressi di Salerno: gli ultras etnei stavano rientrando dalla trasferta a Giugliano venendo a contatto con quelli campani, forse per un appuntamento prestabilito tra le due tifoserie

Scontri tra tifoserie si sono verificati sull'autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte (Salerno) tra i sostenitori di Casertana e Catania. I primi rientravano dalla trasferta di Picerno e procedevano in direzione nord, i secondi stavano tornando da Giugliano e viaggiavano nell’altra corsia.

Secondo le prime ricostruzioni, circa cento persone hanno invaso le rispettive carreggiate, iniziando un fitto lancio di pietre e fumogeni. Disordini che hanno provocato il blocco della circolazione autostradale per diversi minuti. All’arrivo delle forze dell’ordine però, i facinorosi - che viaggiavano a bordo di auto e pullmini - si erano già dileguati. Non si registrano feriti né danni ai mezzi.

La questura di Salerno, con l’ausilio della Digos e delle Questure di Caserta e Catania, sta provando a ricostruire quanto accaduto, anche per appurare se si sia trattato di un incrocio casuale o di un appuntamento prestabilito tra le due tifoserie.

