Spaccio di droga in provincia di Catania, cinque arresti della polizia

Cinque persone sono state arrestate dalla squadra mobile della Questura di Catania e dal commissariato di Adrano per spaccio di sostanze stupefacenti pluriaggravato. Nei loro confronti la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa del gip su richiesta della Dda etnea.

Angelo Armenia, di 22 anni, Alfio Milazzo, di 21, e Dario Scalisi, di 27, sono stati condotti in carcere; mentre sono stati posti ai domiciliari Pietro Bonaventura, di 21 anni, e Carmelo Rosano, di 28, quest’ultimo con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico.

L’operazione fa seguito al blitz 'Primus 2' che ha portato all’esecuzione di 10 fermi disposti dalla Procura e all’emissione di un ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti di 14 indagati accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, detenzione abusiva di armi. Reati aggravati dall’essere stati commessi con il metodo mafioso e per agevolare il clan Scalisi di Adrano.