Tremestieri Etneo, Terna al lavoro sulla rete elettrica: dal 15 al 19 ottobre cantieri in due strade

Proseguono i lavori di Terna per il potenziamento della rete elettrica nel Catanese. Dal 15 al 19 ottobre, nel territorio di Tremestieri Etneo, si svolgeranno le opere propedeutiche alla posa dei nuovi cavi ad alta tensione, parte del progetto di collegamento tra le cabine primarie di San Giovanni Galermo e San Giovanni La Punta.

I cantieri in via Marconi e via Roma, due arterie di collegamento strategiche tra San Giovanni La Punta e Mascalucia. Per garantire la sicurezza e contenere i disagi alla circolazione, l’azienda, in coordinamento con l’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale, ha predisposto un piano di viabilità alternativa. Durante i lavori saranno in funzione deviazioni temporanee, segnalate da apposita cartellonistica, e sarà presente personale addetto a regolare il traffico. Al termine dell’intervento, Terna provvederà al rifacimento completo del manto stradale.

L’opera rientra in un più ampio piano di ammodernamento della rete elettrica dell’area etnea e permetterà di aumentare l’affidabilità del sistema, riducendo al tempo stesso l’impatto ambientale e visivo delle infrastrutture esistenti. Il progetto, realizzato con il coinvolgimento dei Comuni di Tremestieri Etneo, Mascalucia e San Giovanni La Punta, prevede anche la demolizione di tre linee aeree per un totale di circa 30 chilometri di cavi e 107 sostegni, oggi collocati in aree densamente popolate.