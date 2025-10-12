Paura sull’Etna per un escursionista: intervento del Soccorso Alpino, ricoverato a Taormina

Un escursionista di Rimini è rimasto ferito oggi sui Monti Sartorius, sul versante nord dell’Etna. L’uomo, durante una camminata, ha riportato una sospetta frattura alla gamba destra. È stato raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, immobilizzato e trasportato con una barella portantina fino a un mezzo fuoristrada, che lo ha condotto al Rifugio Ragabo.

Ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118, che lo ha trasferito all’ospedale di Taormina.