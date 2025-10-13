Catania, scoperto garage con 50 chili di rame e rifiuti pericolosi: tre denunciati

Controlli straordinari a Catania nell’ambito dell’operazione nazionale Oro Rosso, dedicata al contrasto dei furti di rame e alla verifica delle attività di rottamazione e gestione di rifiuti metallici. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno passato al setaccio linee ferroviarie, aree di deposito e centri di raccolta, riscontrando diverse irregolarità.

In un garage della città, dove si sospettava un’attività abusiva di trattamento di materiali metallici, i poliziotti hanno trovato una grande quantità di rifiuti speciali e pericolosi, tra cui componenti elettronici, batterie esauste, bombole di gas e pneumatici. All’interno del locale sono stati inoltre scoperti circa 50 chili di rame privo di guaina, oltre 300 chili di cavi elettrici rivestiti e due macchine spellacavi, senza alcuna autorizzazione per la gestione dei materiali.

Tre persone, sorprese a lavorare nel garage, sono state denunciate per gestione illecita di rifiuti. Il locale e tutto il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.