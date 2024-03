No alla violenza, a San Giovanni La Punta l'anteprima nazionale de «La stagione dei tulipani»

A San Giovanni La Punta, l'anteprima nazionale al CineStar del film “La stagione dei tulipani”. Si tratta di una produzione cinematografica, interamente girata nel catanese, che affronta tematiche del passato e attuali, come la violenza domestica: fisica, psicologica, verbale e sessuale. La storia racconta le tristi vicende di Maria Stella, una donna siciliana, nata a metà degli anni ‘50, la quale, dai 12 anni in avanti, subisce violenze di ogni genere, da parte del padre, del marito, e di altre figure maschili che ruotano nella vicenda.

Il film, che si sviluppa in un susseguirsi di colpi di scena, nasce con l’intento di sensibilizzare i più giovani, in particolare, sul tema della violenza di genere, attraverso la visione di un mediometraggio che racconta una storia a più voci, protagoniste donne vittime di abusi. Prodotto da Melania La Colla, con la regia di Franco Di Blasi e la direzione della fotografia di Giuseppe Di Blasi. Corposo il cast di attori: Loredana Marino, Alice Ferlito, Tiziana Giletto, Maribella Piana, Noemi Giambirtone, Santo Santonocito, Carmelo R. Cannavò, Giuseppe Brancato, Maria Grazia Cavallaro, Giovanna Valenti, Diego Cannavò, Roberta Nanni, David Cannavò, Marco Spampinato, Indira ShivaMandi, Roberto Nanfitò, Caterina La Rosa. Musiche originali di Gabriele Denaro, che in occasione della proiezione ha eseguito alcuni brani, tra cui l’inedito, tema principale del film. Il cantante palermitano Roberto Di Laura è intervenuto con due brani, accompagnato dal maestro Marco Modesto.