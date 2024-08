Al via l’Estate Tremestierese: si parte con il concerto dei Matia Bazar in Sicilia con il loro tour

Dieci eventi di musica, danza e spettacolo a Tremestieri Etneo (CT) nell’ambito dell’Estate Tremestierese, la rassegna di eventi a ingresso gratuito che dal 29 agosto al 6 ottobre 2024 animerà il centro cittadino coinvolgendo le location più suggestive della città. La kermesse, organizzata da DalVivo Produzioni, partirà ufficialmente con il concerto dei Matia Bazar in Sicilia con l’Official Live Tour, in programma giovedì 29 agosto a partire dalle ore 21.30 in Corso Sicilia.

La band negli ultimi anni ha recuperato gli antichi splendori grazie all’attuale formazione che vede in scena uno dei suoi storici componenti e attuale leader Fabio Perversi, affiancato da straordinari musicisti quali Gino Zandonà (chitarre), Silvio Melloni (basso), Piercarlo “Lallo” Tanzi (batteria e percussioni) e dalla talentuosa Silvia Dragonieri in arte “Luna”, continuando ad ammaliare il pubblico di tutta Italia con il nuovo progetto artistico e l’Official Tour.

Tra il 2023 e il 2024 si contano oltre 100 esibizioni live in Italia e all’estero. Il 28 giugno 2024 esce “Maliboo” (etichetta Just Entartainment), il nuovo singolo di Ale Zuber nel quale partecipano insieme a Joka Diablo. Attualmente, oltre agli impegni live, i Matia Bazar sono in studio per la registrazione di nuovi brani inediti.

Sul palco di Tremestieri Etneo porteranno tutti i brani più celebri, da Vacanze Romane a Ti penso passando per Solo tu, Stasera che sera, Per un’ora d’amore, C’è tutto un mondo intorno, Dedicato a te: sarà l’occasione per compiere insieme ai fan un coinvolgente e straordinario viaggio nel loro mondo musicale.