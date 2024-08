Tour in Sicilia per Fabrizio Moro, concerti a Catania e Palermo

Ad agosto è iniziato il tour estivo di Fabrizio Moro «Una vita intera - tour 2024», con cui si sta esibendo in tutta Italia insieme alla sua band, per circa due ore e mezza di concerto.

Tappe in Sicilia con due date in calendario: 28 Agosto Catania – Villa Bellini per il concerto all’interno della rassegna etnea Sotto il vulcano fest (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita) organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Catania e il cartellone di eventi Catania Summer Fest; Secondo live, il 29 Agosto a Palermo – Teatro di Verdura per la kermesse Dream pop fest palermo organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Palermo, Gomad Concerti.

I biglietti delle due date sono ancora disponibili su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti e punti vendita abituali.

«Dopo un anno e mezzo – racconta Fabrizio Moro – ho voglia di tornare sul palco e cantare live i miei brani di maggior successo, accompagnato dai musicisti con cui suono da vent’anni. Sara un’estate impegnativa, piena di lavoro e musica. Dopo essermi dedicato al mio secondo film è arrivato il momento di iniziare a suonare con continuità. Il concerto dura due ore circa, in scaletta ho scelto di inserire anche brani che non facevo da tempo. Alcuni pezzi li proporrò in chiave acustica pianoforte chitarra e voce, non mi piace stravolgerli del tutto».