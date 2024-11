Catania, tenta di rubare auto con un cacciavite: arrestato

Un pluripregiudicato catanese di 60 anni è stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre stava cercando di rubare un’auto, parcheggiata in strada, in via Lavandaie.

L’uomo ha provato a mettere a segno il suo progetto criminale in modo rapido, dopo aver adocchiato una berlina di un noto marchio. Armato di un cacciavite della lunghezza di 35 centimetri, il 60enne ha colpito il finestrino posteriore al punto da mandarlo completamente in frantumi.

Sfortunatamente per lui, negli stessi attimi a transitare in via Lavandaie sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale” nell’ambito delle costanti e specifiche azioni di controllo del territorio finalizzate proprio a prevenire e a reprimere i furti d’auto, specialmente in quelle zone maggiormente esposte a questo fenomeno, come appunto quella del centro storico cittadino.

I poliziotti hanno notato il pluripregiudicato mentre tentava ancora di armeggiare sull’auto con il cacciavite in mano. Alla vista degli agenti, l’uomo ha maldestramente tentato di allontanarsi, dopo aver pure cercato di disfarsi dell’arnese, gettandolo in strada. Il gesto non è sfuggito ai poliziotti del “Centrale” che, in modo fulmineo, sono riusciti a fermarlo per sottoporlo a controllo, recuperando anche il cacciavite, posto poi sotto sequestro.