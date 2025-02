«Amiche per le donne»: la musica che unisce al teatro Di Stefano di Nicolosi

La musica come strumento di unione, la solidarietà come obiettivo comune e l’arte come espressione di forza e bellezza: questi gli elementi chiave di «Amiche per le Donne», il grande evento che si terrà il 7 marzo 2025 alle 20.30 al teatro Giordana Di Stefano di Nicolosi. Una serata che andrà oltre il semplice spettacolo, trasformandosi in un messaggio di collaborazione, condivisione e supporto tra donne e per le donne.

L’idea nasce dalla cantante Ottavia Privitera, che ha immaginato un format nuovo. «È una bellezza indescrivibile vedere sul palco donne che si esibiscono per altre donne, senza competizione, ma con l’unico scopo di trasmettere emozioni e sostegno reciproco», racconta Ottavia Privitera. Accanto a lei, fin dall’inizio del progetto, la cantante Giada Carcione, che ha subito sposato la missione dell’evento: «La gioia più grande è sentire il lavoro di squadra, perché tra le donne non c’è rivalità, ma collaborazione. Questo spettacolo è la dimostrazione che insieme possiamo fare la differenza».