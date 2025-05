Capitale della Cultura, Catania si candiderà per l'edizione 2028

Catania presenterà la manifestazione d’interesse per la Capitale della Cultura 2028. La giunta, presieduta dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato l'atto di indirizzo che avvia il percorso per la presentazione della candidatura, secondo le modalità indicate dal decreto del ministero.

Ci sarà tempo fino al 25 settembre per costruire il dossier, che dovrà descrivere la strategia, le partnership, le iniziative da mettere in campo per convincere la giuria. Nell’atto di indirizzo ci sono gli elementi per un percorso partecipato e condiviso, al quale dovrà lavorare anche un team di professionisti, con esperienza specifica, per «accompagnare» Catania anzitutto verso la rosa delle dieci Città finaliste e le audizioni finali. L’atto individua, inoltre, la cabina di regia che seguirà e coordinerà ogni aspetto della costruzione del dossier.

«Abbiamo voluto scommetterci, con largo anticipo - ha detto il sindaco Enrico Trantino - per costruire una candidatura forte, nella quale coinvolgere tutte le forze migliori di questa città e non soltanto in ambito culturale. La nostra idea di Catania Capitale della Cultura è certamente legata a quanto la storia, la cultura e la natura ci hanno generosamente donato, compresi uomini e donne che hanno onorato il loro essere catanesi, ma dovrà essere proiettata nel futuro, puntando su innovazione, rivoluzione digitale, mobilità sostenibile».