Lo spettacolo musicale «Amiche per le donne» torna a Belpasso, il ricavato all'orfanotrofio Sava

Torna sotto i riflettori il progetto «Amiche per le Donne», ideato dalle cantanti Ottavia Privitera e Giada Carcione, rispettivamente presidente e vice presidente dell’omonima associazione, in scena venerdì 4 luglio alle 20 all’Arena Caudullo di Belpasso. Protagoniste della serata saranno otto voci femminili catanesi (oltre alle due ideatrici, Anita De Luca, Valentina Niciforo, Francesca Ragonesi, Sonia Costa, Letizia Contadino e Rossella La Rocca), guidate dalla direzione musicale di Daniele Zappalà e accompagnate da un’orchestra dal vivo. . Le loro voci si fonderanno in un concerto corale, autentico atto di condivisione artistica e umana.

Previsti numerosi ospiti, dal cantautore Francesco Vecchio all’artista di strada Luca Scorre, dagli attori comici Cateno Declo al performer Seby Picone, noto per la sua partecipazione a Italia’s Got Talent, dall’attrice Elisa Franco al cantante Joe Marano. Speciale partecipazione anche del pittore Nunzio Papotto, che realizzerà un’opera in estemporanea durante lo spettacolo, dando vita a un dialogo sinestetico tra musica e pittura.