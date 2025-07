Milo, ecco tutti i vincitori del premio Angelo Musco

Tra gli applausi scroscianti di un pubblico entusiasta consegnati i riconoscimenti della XIX edizione del premio Angelo Musco diretto da Mimì Scalia. Il premio alla Sicilianità è andato agli attori Domenico Centamore e Lucia Sardo; quello alla Cultura al poeta Renato Pennisi; il premio Platino allo studioso, Paolo Sessa; il premio Regia e spettacolo al Teatro delle Nevi. La manifestazione, condotta da Ruggero Sardo e Mimì Scalia, affiancati da Roberta Barbagallo e Cristina Di Pietro, si è conclusa, ieri sera (13 luglio 2025), nel teatro comunale Lucio Dalla di Milo, alla presenza di un grande pubblico, regalando una serata ricca di emozioni. In gara per i prestigiosi riconoscimenti della XIX edizione del Premio Teatrale Nazionale “Angelo Musco” i seguenti spettacoli e relativi compagnie:

Il parere unanime della giuria tecnica (composta da Gianfranco Barbagallo, vicepresidente UILT Sicilia; Antonio Castro, attore e regista; Giancarlo Scalia, regista, vicepresidente Associazione “Premio Musco”; Alfio Zappalà, attore, direttore artistico della rassegna di spettacoli dal vivo al Teatro Lucio Dalla di Milo; Cristina Di Pietro, laureata in Pianoforte al conservatorio di Reggio Calabria, diplomata al corso professionale di recitazione e arti dello spettacolo dell’Accademia degli artisti di Roma): migliore regia e spettacolo: alla compagnia (“Teatro delle Nevi” di Acireale); migliore attore protagonista: Mario Scandurra (“Ars Theatri” di Zafferana Etnea); migliore attrice protagonista: Agata Emanuele (“I Proscenici” di Giarre); migliore attore non protagonista: Salvo De Luca (“Compagnia teatrale Jonica”); migliore attrice non protagonista: Liliana Biglio (“Teatro delle Nevi” di Acireale); miglior attore giovane: Ivano Belfiore (“I Proscenici” di Giarre); miglior attrice giovane: Roberta Privitera (“Ars Theatri” di Zafferana Etnea); premio “Gradimento del Pubblico” (“Ars Theatri” di Zafferana Etnea), per la prima volta quest’anno si è votato mediante l’utilizzo di un apposito QR Code (per il quale l’organizzazione ha ringraziato l’Informatico Carmelo Catalano che ne ha curato realizzazione e uso). Riconoscimento piccoli attori in scena a Alessandra Galeano, Arturo Schinco, Clara Patti, Elisa Patti, Viola Cavallaro. La Uilt Sicilia, nella persona del presidente Lillo Ciotta come l’avv. Gianfranco Barbagallo (vicepresidente regionale Uilt Sicilia) ha selezionato gli attori Alessandra Torrisi (“I Proscenici” di Giarre) e Cristian Messina (“Ars Theatri” di Zafferana Etnea) per la partecipazione gratuita al un Lab di tre giorni indetto dalla Uilt con la CsaIn (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) per rinnovare il valore dello storico connubio tra sport e teatro.

Entusiasta il direttore artistico Mimì Scalia: «Abbiamo celebrato il teatro, la cultura e la sicilianità con un ricco ventaglio di premiazioni e artisti. Da domani saremo già a lavoro per la XX edizione che, certamente, meriterà particolari attenzioni organizzative all’insegna di sorprese che al momento preferiamo non svelare».

Per il sindaco di Milo, Alfio Cosentino, all’unisono con la vice sindaco Concetta Cantarella e il presidente della Pro loco Alfredo Cavallaro: «Complimenti a tutta l’organizzazione e soprattutto ad Alfio Zappalà e a Mimì Scalia che con tenacia porta avanti il “Premio Musco”, importante e tradizionale appuntamento culturale per il nostro territorio che il prossimo anno raggiungerà l’importante traguardo ventennale»,

Alfio Zappalà, giurato Premio Musco e direttore artistico della rassegna di spettacoli dal vivo al Teatro Lucio Dalla di Milo: «È stata una serata di festa per tutte le compagnie che hanno partecipato al premio e che hanno accolto, con visibile emozione, inaspettati riconoscimenti assegnati, non senza difficoltà per l'ottima qualità di quanto presentato, da noi giurati».

La XIX edizione del Premio Teatrale Nazionale Angelo Musco diretto artisticamente da Mimì Scalia, organizzato dall’associazione culturale Premio Musco, presieduta dalla stessa Scalia, in collaborazione con “ArchiDrama” di Alfio Zappalà (che cura la direzione artistica della rassegna di spettacoli dal vivo nello stesso teatro Lucio Dalla), Comune di Milo guidato dal sindaco Alfio Cosentino, l’assessorato regionale Turismo e spettacolo, la presidenza dell’ARS, in collaborazione con la Pro Loco di Milo, presieduta da Alfredo Cavallaro, la Uilt (Unione italiana libero teatro) Sicilia