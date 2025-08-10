Cristiano De André nel segno del padre

Da padre in figlio, le canzoni di Fabrizio continuano a vivere nella voce e negli strumenti di Cristiano De André, che porterà martedì a Zafferana Etnea e mercoledì a Marina di ModicaDe André canta De André. Due concerto, quelli all’Anfiteatro Falcone Borsellino e all’Auditorium Mediterraneo, che attraverserà quindici anni di lavoro, quattro album e una vita intera di ricordi, trasformandoli in un racconto musicale dalle linee intime.

Tra chitarre, bouzouki, pianoforte e violino, Cristiano intreccerà il rispetto per l’opera paterna con la sua sensibilità, guidando il pubblico in un viaggio dove la poesia di Faber respirerà il presente, più viva che mai. «Questo tour - dice Cristiano - rappresenta il meglio di questi quattro lavori che ho dedicato a mio padre. Una selezione di 25 brani che tocca varie tematiche: dalla guerra, al sociale, alla politica, al potere fino all’amore. Ci sono tutti gli ingredienti per raccontare bene mio padre».