Cristiano De Andrè in concerto a Zafferana Etnea con un omaggio al padre Fabrizio

Domani (12 agosto) Cristiano De Andrè porterà a Zafferana Etnea il suo “De Andrè Canta De Andrè Best Of Estate 2025”, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Il tour è prodotto e organizzato da Trident Music. La data siciliana è inserita all’interno del Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management, e fa parte del cartellone di Etna in Scena, la rassegna estiva organizzata dal Comune di Zafferana Etnea.

Con “De Andrè Canta De Andrè Best Of Estate 2025”, Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti.

Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.