La morte Baudo, il cordoglio del Teatro Bellini di Catania: è stata una figura emblematica dello spettacolo

Il teatro Massimo Bellini esprime profondo cordoglio «per la scomparsa di Pippo Baudo, figura emblematica dello spettacolo italiano e vivido orgoglio della nostra terra». “Catanese autentico, uomo di raffinata cultura e straordinario comunicatore, ha saputo portare l’eleganza, la musica e l’arte nelle case di milioni di italiani, con quel garbo e quella passione che lo hanno reso unico», dice il Teatro.

«Il suo amore per la città di Catania - continua - si è concretizzato anche nella direzione artistica e nella presidenza del prestigioso Teatro Stabile di Catania, di cui è stato guida illuminata, contribuendo alla crescita culturale del territorio. Con lui se ne va non solo un pilastro della televisione, ma un amante profondo del teatro e della musica lirica, che più volte ha celebrato anche dal nostro palco».