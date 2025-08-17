Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cultura La morte Baudo, il cordoglio del Teatro Bellini di Catania: è stata una figura emblematica dello spettacolo

La morte Baudo, il cordoglio del Teatro Bellini di Catania: è stata una figura emblematica dello spettacolo

di

Italian TV presenter Pippo Baudo attends on stage during the 68th Sanremo Italian Song Festival at the Ariston theatre in Sanremo, Italy, 07 February 2018. The 68th edition of the television song contest runs from 06 to 10 February. ANSA/ETTORE FERRARI

Il teatro Massimo Bellini esprime profondo cordoglio «per la scomparsa di Pippo Baudo, figura emblematica dello spettacolo italiano e vivido orgoglio della nostra terra». “Catanese autentico, uomo di raffinata cultura e straordinario comunicatore, ha saputo portare l’eleganza, la musica e l’arte nelle case di milioni di italiani, con quel garbo e quella passione che lo hanno reso unico», dice il Teatro.
«Il suo amore per la città di Catania - continua - si è concretizzato anche nella direzione artistica e nella presidenza del prestigioso Teatro Stabile di Catania, di cui è stato guida illuminata, contribuendo alla crescita culturale del territorio. Con lui se ne va non solo un pilastro della televisione, ma un amante profondo del teatro e della musica lirica, che più volte ha celebrato anche dal nostro palco».

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province