Possibile una camera ardente per Pippo Baudo anche a Militello

Se il feretro dovesse arrivare ore prima del previsto a Militello Val di Catania, verrà allestita una camera ardente all’auditorium di San Domenico

«Se il feretro dovesse arrivare ore prima del previsto allestiremo una camera ardente all’auditorium di San Domenico». Lo dice il sindaco di Militello in val di Catania, Giovanni Burtone, che è anche deputato regionale Pd, parlando dei funerali di Pippo Baudo previsti per il 20 agosto alle 16 nella chiesa di Santa Maria della Stella.

«Ci coordineremo con la questura- afferma il sindaco - per tutti i servizi necessari considerato che ipotizziamo un’enorme affluenza di persone. Faremo montare dei maxischermi fuori dalla chiesa».

«La scelta dei funerali nel suo paese - dice Burtone - è un atto di affetto che Pippo ha voluto dare alla sua città che gli è grata per quello che ha fatto per noi come uomo e come padre. Baudo era il padre di tutta l’Italia perchè è stato un uomo importante per la crescita di tutta la nazione». Mercoledì, nel giorno dei funerali, sarà lutto cittadino a Militello Val di Catania.

