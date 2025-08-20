Baudo nel ricordo di chi lo ha conosciuto in paese: «Era già famoso da piccolo»

«Era già famoso da piccolo. Era conosciuto da tutti per questa sua tendenza di artista». Salvatore Portuso, classe '37, compagno di scuola e amico di Pippo Baudo, è pronto per l’ultimo saluto al suo compagno di infanzia.

«Dalla scuola media è stato sempre alto, direi che ha preso il volo - aggiunge - Se c'è una cosa da apprezzare è che lui non conosceva la presunzione e la superbia. Una persona di una signorilità immensa e sconfinata e di una cultura immensa. Con Pippo ci sentivamo spesso per motivi professionali perché io sono geometra e mi incaricò per una villetta in campagna. Ci sentivamo per l’andamento dei lavori. Quando veniva ci si incontrava sempre. E arrivando qui rimetteva i panni del militellese. Era affettuoso con tutti ed estroverso in maniera anche eccessiva. Conosceva tutti».

Gianni Di Pasquale, carabiniere in pensione, ha diversi ricordi di Pippo Baudo: «Mio suocero era compagno di infanzia di Pippo. Me lo raccontava sempre: un’amicizia rimasta per sempre, quando si incontravano si abbracciavano. Era sempre molto gioioso. Io assistevo a queste scene e quasi mi meravigliavo».